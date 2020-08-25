В России разработали прибор для нахождения людей под завалами

”Сотрудники института представляют разработанный мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него”, — говорится в официальном сообщении на сайте сайте ВНИИ ГОЧС.

По словам разработчиков новинки, их комплексу будет необходимо около трех минут для нахождения человека на площади в 10 м². Сложно переоценить важность данного изобретения, учитывая, насколько оно может быть незаменимым для поисково-спасательных работ при сходе оползней.