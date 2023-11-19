В России разработали прибор для синтеза фрагментов ДНК

Учёные из пяти институтов Сибирского отделения Российской академии наук разработали макет микрочипового синтезатора, способного в одном эксперименте создавать 12 тысяч коротких фрагментов ДНК и РНК. Эти фрагменты важны для диагностики, синтетической биологии и персонализированной медицины. По словам ведущего научного сотрудника, традиционные синтезаторы могут создавать всего 8 или 96 фрагментов, в то время как новая разработка уже достигла 12 тысяч.

Олигонуклеотиды, которые представляют собой короткие фрагменты ДНК и РНК, играют ключевую роль в создании диагностических систем и терапевтических препаратов. В данном проекте использована инновационная технология, включающая управляемые микрозеркала, способные отражать ультрафиолетовые лучи на подложку, где происходит синтез. Это отличает новый синтезатор от традиционных моделей.

Процесс синтеза основан на фотолитографии, при которой ультрафиолетовое освещение используется для создания олигонуклеотидов. Компьютер, управляющий процессом, генерирует виртуальные маски для точного определения места светового воздействия, где происходит синтез. Это позволяет учёным получать необходимые фрагменты ДНК и РНК с гораздо большей эффективностью и меньшими затратами, чем с использованием традиционных методов.

Этот технологический прорыв в области синтеза олигонуклеотидов имеет широкие перспективы для медицины и синтетической биологии, позволяя быстрее и эффективнее создавать персонализированные лекарства и проводить исследования в области синтетической жизни.