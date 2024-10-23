В России разработали приложение для восстановления после инсульта

Сотрудники Университета МИСИС и НИИ организации здравоохранения разработали новое приложение под названием TeleRehab, которое поможет врачам в восстановлении пациентов после инсульта. Программа использует алгоритмы и искусственный интеллект для создания персонализированных рекомендаций по телереабилитации. Это особенно важно, так как многие врачи могут не быть в курсе последних методов лечения из-за высокой нагрузки и быстрого развития технологий.

По словам Александра Николаева, доцента Университета МИСИС и одного из соавторов разработки, цель приложения — упростить работу врачей и уменьшить риск ошибок в реабилитации. С помощью TeleRehab медики смогут получать рекомендации по дистанционной терапии, а также необходимым техническим средствам и программам для её реализации. Для точного назначения лечения в приложение вносятся результаты специализированных медицинских тестов, таких как шкала Фугл–Мейера или тест Ромберга, что помогает системе предложить индивидуальные планы терапии.

Кроме того, приложение позволяет медицинским учреждениям анализировать данные из электронных медкарт и отправлять рекомендации врачам в реальном времени. Это не только снижает нагрузку на специалистов, но и увеличивает время, которое они могут уделить другим пациентам. Как заверяют разработчики, в будущем TeleRehab можно будет адаптировать под запросы конкретных учреждений и легко интегрировать в их информационные системы.