В России разработали приложение, которое отучит смотреть в экран смартфона

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили новое мобильное приложение под названием «Цифровая аскетика», созданное для борьбы с цифровой зависимостью среди школьников и студентов младших курсов.

Приложение предлагает интерактивный курс на неделю с заданиями по развитию критического мышления, контролю цифровых следов и формированию навыков цифрового благополучия. Особое внимание уделяется проблеме буллинга, которая часто затрагивает молодёжь.

Важной частью «Цифровой аскетики» является философский дневник, где пользователи могут вести записи под вдохновляющими цитатами известных мыслителей. Приложение также включает методики полезного чтения и дыхательные упражнения.

ЮУрГУ подчеркнул, что создание сервисов для сокращения цифровой зависимости становится глобальным трендом. Однако клинический психолог Дмитрий Долгицкий высказал скепсис относительно идеи приложения, утверждая, что решение проблемы цифровой зависимости должны исходить не от гаджетов, а от окружающих человека — близких и друзей.