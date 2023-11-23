В России разработали приложения для мониторинга пациентов с аритмией

Учёные из Томского НИМЦ разработали уникальное мобильное приложение MobAtherapy, предназначенное для дистанционного мониторинга пациентов с фибрилляцией предсердий. Это состояние сердца, если не контролировать, может привести к серьёзным осложнениям, таким как тромбоз, инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность. Приложение помогает пациентам вводить данные о принимаемых препаратах, следить за симптомами аритмии и получать обратную связь от врачей, обеспечивая контроль над заболеванием.

Основная цель разработчиков — создать уникальный инструмент для пациентов с сердечными аритмиями, который не только предоставляет информацию и помощь в управлении симптомами, но и следит за регулярностью приёма препаратов. Скачав приложение, пациенты могут быть уверены, что не упустят важные моменты в лечении, получая при этом необходимую информационную поддержку.

MobAtherapy специализируется на пользователях с фибрилляцией предсердий, предоставляя инструмент для более глубокого понимания своего здоровья. Пациенты могут получить план действий в различных ситуациях и проконтролировать эффективность терапии. Приложение также полезно для врачей, позволяя им контролировать профилактику осложнений и оценивать эффективность лечения у пациентов с фибрилляцией предсердий. В будущем оно может быть внедрено в любой клинике для долгосрочного наблюдения и контроля за состоянием пациентов.