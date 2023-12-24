В России разработали программу для создания электромагнитных моделей

Госкорпорация «Росатом» представила новый модуль «Логос Электромагнетизм», который является частью флагманской САЕ-системы для инженерного анализа и математического моделирования. Этот модуль предназначен для численного моделирования воздействия электромагнитного излучения на электронное оборудование. Его возможности включают расчёт параметров электромагнитных лучей, интенсивности и частоты воздействия, что позволяет прогнозировать надёжность электронных систем, таких как аппараты и суда.

«Логос ЭМИ» ориентирован на авиационную промышленность, но также может быть применён в других высокотехнологичных областях, включая судостроение и ракетно-космическую индустрию. Модуль поддерживает работу в различных операционных системах, таких как Windows и Linux, и обеспечивает удобный интерфейс для работы с геометрическими моделями из CAD-систем. Разработчики подчеркнули, что модуль будет постепенно дополняться новыми функциональностями для разных отраслей.

Представители «Росатома» подчеркнули, что «Логос ЭМИ» был создан в тесном взаимодействии с отраслевыми экспертами, чтобы удовлетворить потребности в численном моделировании электромагнитных процессов. Внедрение этого модуля расширит область применения «Логоса» на новые виды задач, поддерживая российские предприятия в повышении конкурентоспособности и эффективности.