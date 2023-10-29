В России разработали «простую» версию Linux для перехода с Windows

«Базальт СПО» представила обновлённый Linux-дистрибутив Simply Linux, который предлагает простой интерфейс и богатый набор предустановленного ПО. Эта операционная система подходит для новичков, так как не требует установки дополнительных приложений. Особенно заметно, что Simply Linux включает автоматическую установку драйверов Nvidia, что упрощает жизнь пользователям.

Этот бесплатный российский дистрибутив Linux имеет интерфейс, напоминающий Windows, включая стартовое меню и классический файловый менеджер. Он также поставляется с популярными приложениями, такими как LibreOffice, офисный пакет с интерфейсом, аналогичным Microsoft Office. Проект Simply Linux ориентирован на домашних пользователей и малый бизнес.

Одной из ключевых особенностей Simply Linux 10.2 является автоматический поиск и установка драйверов Nvidia, что сильно облегчает использование видеокарт этой марки на Linux. Операционная система также включает ядро Linux 6.1 LTS с долгосрочной поддержкой. Комплект поставки включает софт Wine для запуска Windows-программ на Linux и множество других полезных приложений.

Этот дистрибутив Linux также известен своей способностью работать на старых компьютерах с небольшим объёмом оперативной памяти, что делает его отличным выбором для тех, у кого есть старое оборудование. Simply Linux доступен бесплатно и предлагает два варианта загрузки: для установки на ПК и для создания загрузочного USB-накопителя.