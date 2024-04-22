В России разработали протез руки, не требующий электричества для работы

Студенты с кафедры технологического предпринимательства МФТИ разработали новый механический тяговый 3D-протез руки и готовят его к массовому производству. Использование 3D-печати позволило снизить себестоимость протезов до 90 000 рублей при сохранении всех функций, что значительно дешевле, чем традиционные протезы стоимостью около 150 000 рублей.

Проект, представленный студентами МФТИ, предлагает протез, который не только способен удерживать тяжёлые предметы и переносить вещи, но и обладает возможностью захвата мелких предметов, таких как спички, пуговицы, винты и мелкие болты. В отличие от бионических протезов, этот механический вариант не требует батареи, что делает его легче и более комфортным для пользователя.

Создание такого протеза сокращает время и усилия, необходимые для его производства, и делает его доступным для большего числа людей. Он работает за счёт натяжения тросов при сгибании уцелевшего сустава, что делает его простым и эффективным в использовании.