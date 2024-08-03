В России разработали прототипы компонентов компьютеров будущего

Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототипы мемристеров — миниатюрных энергонезависимых компонентов с собственной памятью и возможностью обработки информации. Эти элементы могут стать основой для новых компактных компьютеров. Исследователи «ЛЭТИ» определили ключевые параметры, влияющие на их работу, и рассказали об этом в пресс-службе университета.

Основой мемристеров стали плёнки из титаната бария, которые можно контролировать электрическим полем, смещая электрические заряды в определённом направлении. Этот материал перспективен для создания вычислительных устройств на новых физических принципах. Профессор кафедры микро- и наноэлектроники ЛЭТИ Наталья Андреева отметила, что современные кремниевые компоненты достигли пределов своих возможностей, и альтернативные физические принципы могут открыть новые горизонты.

За рубежом также ведутся разработки мемристеров, которые изменяют своё сопротивление под действием напряжения и сохраняют это состояние без дополнительной энергии. Это позволяет создавать энергонезависимые компоненты для хранения и обработки информации. Учёные ЛЭТИ провели серию экспериментов, изучая материал в условиях сверхвысокого вакуума и различных температур. Для объяснения поведения материала была создана математическая модель, которая помогла выявить физические процессы, влияющие на изменение резистивного состояния титаната бария. Эти результаты значимы для создания мемристеров с многоуровневой памятью, которые могут стать основой нейроморфных компьютеров будущего.