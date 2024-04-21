В России разработали радиоустойчивые камеры для атомной энергетики

Холдинг «Росэлектроника» создал новые системы видеонаблюдения для использования в атомных электростанциях. Эти системы специально разработаны для контроля состояния реактора и его окружения. Они помогут предотвратить возможные проблемы и аварии, обеспечивая работоспособность АЭС.

Система разработана компанией «НИИ телевидения» из «Росэлектроники». Она будет использоваться для мониторинга работы реакторов, установки и проверки оборудования, а также для наблюдения за технологическими операциями. Важно отметить, что система может работать в условиях высокого уровня радиации, что является критическим для безопасности при работе на атомных объектах.

В комплекс входит специальная камера с высоким разрешением, которая может работать даже при экстремальных температурах. Управление этой системой осуществляется через специальный блок, который может использоваться в условиях высокой радиации. Планируется, что испытания системы будут завершены до конца 2024 года.