В России разработали реактор для изучения состава дыма во время лесных пожаров

Учёные из НИИ ядерной физики МГУ и Института оптики атмосферы СО РАН в Томске разработали уникальный инструмент — ФОТО-БАК, самый крупный в мире экспериментальный фотохимический реактор. Этот реактор используется для изучения дымов, возникающих при пожарах, с имитацией солнечного излучения в большой аэрозольной камере. Проект поддерживается совместным российско-немецким исследовательским проектом по изучению дымовых аэрозолей от природных пожаров.

Изменения в частоте и масштабе лесных пожаров, особенно в Сибири, стимулировали разработку новых технологий для изучения воздействия дымов на экосистему, города и здоровье людей. ФОТО-БАК оборудован современными средствами анализа состава атмосферы, возникающей при горении лесных материалов. Этот инструмент позволяет проводить комплексное исследование свойств аэрозолей, образующихся в результате природных пожаров.

Результаты проекта опубликованы в Environmental Science Processes & Impacts. Важным достижением проекта стал комплексный эксперимент по моделированию дымовых эмиссий сибирских лесов и торфяников при контролируемом горении. Это позволило впервые изучить эволюцию аэрозолей, их состав и воздействие на окружающую среду в условиях тления и открытого горения. Методология, разработанная в ходе создания ФОТО-БАК, также адаптируется в проекте «Мегаполис», где анализируется влияние дымов на Московский мегаполис в период рязанских пожаров 2022 года.