В России разработали робота для работы в трубопроводах

В России разработали робота для работы в трубопроводахОн может работать как в канализации, так и в нефтепроводе
Российские учёные разработали робота для работы внутри различных труб
Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали нового робота, который предназначен для проверки состояния трубопроводов. Эта инновация призвана существенно повысить безопасность эксплуатации газовых, нефтяных и городских коммуникаций, которые часто подвергаются износу, коррозии и утечкам.
Проблема состоит в том, что некоторые трубопроводы имеют сложную конфигурацию и малый диаметр, что делает их диагностику сложной задачей. Повреждения и разрушения труб могут привести к серьёзным последствиям, включая экологические катастрофы. Разработанный робот из Пермского Политеха представляет собой механическую конструкцию с опорной ногой, колёсным движителем и системой рычагов, которая позволяет ему перемещаться внутри труб.
Этот робот может осуществлять диагностику трубопроводов и обнаруживать потенциальные проблемы, обеспечивая более надёжное и эффективное обслуживание инфраструктуры. Учёные провели моделирование его работы и подтвердили его способность перемещаться внутри трубопроводов без проблем. Такая инновационная разработка уже используется для диагностики систем теплоснабжения в одном из российских городов.
Этот робот помогает предотвратить проблемы и повышает безопасность работы с трубопроводами, что важно для поддержания надёжности газовых, нефтяных и городских коммуникаций.