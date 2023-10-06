В России разработали робота для работы в трубопроводах

Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали нового робота, который предназначен для проверки состояния трубопроводов. Эта инновация призвана существенно повысить безопасность эксплуатации газовых, нефтяных и городских коммуникаций, которые часто подвергаются износу, коррозии и утечкам.

Проблема состоит в том, что некоторые трубопроводы имеют сложную конфигурацию и малый диаметр, что делает их диагностику сложной задачей. Повреждения и разрушения труб могут привести к серьёзным последствиям, включая экологические катастрофы. Разработанный робот из Пермского Политеха представляет собой механическую конструкцию с опорной ногой, колёсным движителем и системой рычагов, которая позволяет ему перемещаться внутри труб.

Этот робот может осуществлять диагностику трубопроводов и обнаруживать потенциальные проблемы, обеспечивая более надёжное и эффективное обслуживание инфраструктуры. Учёные провели моделирование его работы и подтвердили его способность перемещаться внутри трубопроводов без проблем. Такая инновационная разработка уже используется для диагностики систем теплоснабжения в одном из российских городов.

Этот робот помогает предотвратить проблемы и повышает безопасность работы с трубопроводами, что важно для поддержания надёжности газовых, нефтяных и городских коммуникаций.