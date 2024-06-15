В России разработали робота-кладовщика

В Московском физико-техническом институте разработали робота, который напоминает человека и управляется искусственным интеллектом. Этот проект включает создание электронной библиотеки с различными моделями роботов, спроектированными для работы с людьми. На данный момент на площадке института уже собран один такой робот, и ведётся работа над созданием следующей, более совершенной модели.

Разработанный робот оснащён системой компьютерного зрения, что позволяет ему создавать карты окружающей среды и ориентироваться в пространстве. В настоящее время проводятся испытания голосового ассистента для взаимодействия с людьми. Он способен интегрироваться в уже существующие рабочие и технологические процессы без необходимости изменения офисных или производственных помещений.

Эти роботы могут выполнять различные рутинные задачи, такие как доставка товаров на складе или сборка заказов. Они могут поднимать и перемещать грузы, извлекать товары с полок и укладывать их в контейнеры, а также безопасно спускаться по лестницам.