В России разработали робота, способного диагностировать коронавирус

Так, робот-терапевт способен не только поставить пациенту точный диагноз, но и провести опрос с последующей выдачей рекомендаций. Кроме того, он также может измерить температуру пациента бесконтактным способом. Сообщается также, что данный робот оснащен терминалом с камерой, дисплеем, а также датчиками.

Известно, что на прошедшей презентации были представлены и другие роботы, которые способны помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности речь о роботе-дезинфекторе, распыляющем антисептическую жидкость как в помещениях, так на улице. Согласно данным источника, разработка может функционировать автоматически, полагаясь лишь на набор датчиков. Причем делать это робот может по расписанию, что является актуальной функцией в нынешней эпидемиологической ситуации.