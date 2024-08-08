В России разработали роботов для работы на складах

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) представили нового робота, который призван облегчить работу на складах. Как рассказали в пресс-службе МФТИ, этот робот уже успешно выполняет функции автопогрузчика, ориентируясь по меткам на потолке.

По словам Андрея Леуса, ведущего научного сотрудника лаборатории цифровых систем МФТИ, роботы в первую очередь заменят водителей погрузчиков для транспортировки палет. В будущем они могут занять и место высотных погрузчиков или операторов на производственных линиях. Робот использует навигацию по оптическим меткам на потолке, что делает его эффективным в условиях складских помещений.

Для испытаний был создан макет склада в масштабе 1 к 10, имитирующий пространство площадью 600 квадратных метров и высотой потолков 12 метров. Там проверяют работу уменьшенной копии робота и программного обеспечения, которое управляет им. Разработчики уверяют, что внедрение роботов не приведёт к сокращению рабочих мест. Генеральный директор компании «Беспилотный погрузчик» Анатолий Усков отметил, что сотрудники не потеряют работу, а будут переведены на более ответственные позиции, связанные с управлением новыми технологиями.