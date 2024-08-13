В России разработали «самозаряжающийся» внешний аккумулятор

Студенты Московского авиационного института (МАИ), разработали уникальный пауэрбанк, который можно заряжать практически в «чистом поле». Этот гаджет способен заряжаться несколькими способами: от солнечных панелей, старых батареек, вибраций, разницы температур, потока жидкости и даже энергии радиовышек. Как рассказали в пресс-службе института, устройство может стать настоящим спасением в экстренных ситуациях, обеспечивая заряд, который пригодится, например, для важного телефонного звонка.

По словам Василия Егорова, старшего преподавателя МАИ и руководителя проекта, основной фокус был на создании модульного устройства с альтернативными способами зарядки. Солнечная панель, конечно, привычный способ, но что делать, если солнца нет? В таких случаях можно использовать модуль для сбора энергии радиоволн, когда поблизости есть сотовая вышка, или элемент Пельтье, который работает от разницы температур — к примеру, когда пауэрбанк находится около костра. Кроме того, есть модуль для преобразования вибраций в электричество, что может быть полезно даже при обычной ходьбе.

Этот инновационный пауэрбанк будет особенно полезен для людей, которые часто оказываются вдали от источников питания — туристов, альпинистов, военных и других специалистов. Все модули устройства компактны и могут быть использованы по мере необходимости. Команда студентов планирует завершить разработку прототипа и начать коммерциализацию устройства к весне 2025 года.