В России разработали сервис для создания ИИ-помощников для офиса

МФТИ представил новый сервис, который позволяет создавать искусственных ассистентов для автоматизации различных задач. Эти ассистенты могут помочь в решении повседневных деловых задач, таких как обработка писем и написание ответов. Они создаются без необходимости знания программирования, что делает процесс доступным для всех сотрудников.

Сервис разработан для решения разнообразных задач, от обработки документов до поддержки технических запросов. Он позволяет компаниям оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность персонала. Проект находится в стадии пилотного запуска, и команда работает над тем, чтобы учесть потребности клиентов и сделать сервис ещё более удобным и функциональным.