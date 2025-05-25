В России разработали систему хранения данных без жестких дисков

Российская компания «Промобит» объявила о выпуске новой системы хранения данных Sirius I4100 под брендом Bitblaze. Это полностью твердотельное устройство класса All-Flash, NVMe, где традиционные жёсткие диски заменены на более современные SSD. Система оснащена двумя контроллерами, работающими в режиме Active-Optimized, что гарантирует стабильную работу даже при выходе одного из них из строя. Производство модели полностью локализовано на заводе в Омске, где создаются как платы, так и корпус устройства.

В основе Sirius I4100 лежит процессор Intel Xeon Scalable третьего поколения серии Gold, обеспечивающий высокую производительность. Контроллерный блок системы имеет 24 слота для твердотельных накопителей U.2 с поддержкой протокола NVMe. Управляющее ПО BlazeX, разработанное компанией, позволяет выполнять дедупликацию, компрессию данных и быстро восстанавливать систему после сбоев. Также поддерживаются популярные протоколы доступа, включая iSCSI, NVMe-oF и NFS, что делает устройство универсальным для различных задач.

Хотя Sirius I4100 пока не использует российские SSD, компания рассматривает возможность работы с отечественными производителями, такими как Kraftway. Генеральный директор «Промобита» Максим Копосов подчеркнул, что их ПО и часть компонентов полностью разработаны в России, а сама система поддерживает подключение дисковых полок стандарта SAS для расширения объёма хранения. Новинка предлагает сочетание современных технологий и локального производства, что делает её важным шагом в развитии отечественных ИТ-решений.