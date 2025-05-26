В России разработали систему подачи кислорода в донорские сердца

Новосибирские учёные разработали систему, которая в два раза увеличивает срок хранения сердца для трансплантации. Исследователи из Национального медицинского центра имени Мешалкина совместно с Новосибирским государственным университетом предложили подавать кислородную смесь прямо в коронарные артерии органа. Это позволяет сохранить сердце жизнеспособным до восьми часов, что значительно превышает текущий предел в четыре часа, сообщили в пресс-службе университета.

Автор исследования Ярослав Смирнов пояснил, что основная проблема заключается в нехватке времени для доставки донорских органов. Обычно сердце охлаждают и помещают в специальный раствор, но этот метод не обеспечивает поступление кислорода, что ограничивает срок его хранения. Новая технология решает эту задачу, подавая увлажнённый кислород под стабильным давлением прямо в аорту, что существенно снижает риск повреждения тканей.

Команда учёных уже провела успешные эксперименты: сердце помещали в пластиковый мешок с охлаждающим раствором, и результаты показали, что насосная функция органа сохраняется. Руководитель проекта Максим Жульков отметил, что система станет частью аппарата для транспортировки сердца, увеличивая время его сохранности до десяти часов. Это позволит доставлять донорские органы в самые отдалённые регионы страны.