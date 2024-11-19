В России разработали систему поиска налоговых ошибок для непрофессионалов

Учёные Южно-Уральского государственного университета представили уникальную систему для поиска налоговых ошибок и теневых сделок, которая доступна даже пользователям без специальной подготовки. Разработчик проекта, преподаватель Ольга Анненкова, отметила, что эта методика станет полезной как для бизнеса, так и для государства. Она поможет налоговым органам выявлять незаконную оптимизацию и минимизацию налогов, а также ошибки в расчётах, что сделает систему незаменимой для анализа финансовой деятельности компаний.

Система построена на пошаговом алгоритме, который проводит тестирование деятельности пользователя. В процессе анализа проверяется корректность расчёта налогов, выявляются ошибки и потенциальные риски. По словам Анненковой, программа включает подробные инструкции, ссылки на законы, а также рекомендации по предотвращению нарушений. Разработчики постарались сделать интерфейс максимально понятным, чтобы методика подошла даже индивидуальным предпринимателям и директорам компаний, незнакомым с тонкостями налогового законодательства.

Сейчас система успешно прошла тестирование и готова к дальнейшему внедрению. В планах команды создать её веб-версию или мобильное приложение, но для этого требуются дополнительные специалисты. Анненкова считает, что использование такого инструмента поможет предприятиям не только избежать ошибок, но и грамотно управлять своей налоговой базой, что особенно актуально для малого бизнеса.