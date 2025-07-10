В России разработали систему управления роботами силой мысли

Система работает следующим образом: оператор надевает ЭЭГ-шлем, который считывает сигналы мозга. Затем данные по беспроводной связи передаются на плату с мемристорным чипом, где обрабатываются и преобразуются в команды для робота. При этом человек может корректировать действия машины в реальном времени, например, изменяя направление ее движения.

Как подчеркивают разработчики, вся электроника в системе отечественного производства. Мемристоры впервые в России применили для создания нейроинтерфейса. Их использование позволяет сделать управление более точным и энергоэффективным по сравнению с традиционными решениями.