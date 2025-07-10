Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2025, 22:15
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В России разработали систему управления роботами силой мысли

Нейроинтерфейс на мемристорах
Ученые ННГУ имени Лобачевского представили первую российскую систему управления роботами с помощью мозговых сигналов. Разработка основана на мемристорах — особых электронных компонентах, способных запоминать предыдущие состояния.
В России разработали систему управления роботами силой мысли

© Ferra.ru

Система работает следующим образом: оператор надевает ЭЭГ-шлем, который считывает сигналы мозга. Затем данные по беспроводной связи передаются на плату с мемристорным чипом, где обрабатываются и преобразуются в команды для робота. При этом человек может корректировать действия машины в реальном времени, например, изменяя направление ее движения.

Как подчеркивают разработчики, вся электроника в системе отечественного производства. Мемристоры впервые в России применили для создания нейроинтерфейса. Их использование позволяет сделать управление более точным и энергоэффективным по сравнению с традиционными решениями.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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