В России разработали систему жидкостного дыхания для исследования морских глубин

Как рассказал глава проекта ФПИ Анатолий Бала, пока эксперименты проводятся на хомяках и собаках. Главный вопрос при испытании технологии — сможет ли человек, а пока животные, под действием специальной дыхательной жидкости осуществлять физические действия и при этом понимать, что делает.

Разработка российских учёных поможет изучать морские глубины. Она будет защищать от кессонной болезни людей, которым необходимо быстро подняться с километровой глубины. Также технология будет полезна военным ныряльщикам и подводникам, поскольку будет защищать от баротравм при всплытии.

«Основная задача данной жидкости — это растворять газы, кислород и углекислый газ. Используемые жидкости с целью получения необходимых физико-химических свойств получены путём целевого синтеза. При этом эти жидкости также обладают ещё определённой протезной функцией. То есть они не вымывают сурфактант, а, наоборот, расправляют лёгкие», — объяснил Бала.