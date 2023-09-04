В России разработали сканер вен для контроля доступа к режимным объектам

В университете аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге разработали прибор, который может идентифицировать людей по венам на их ладонях. Этот прибор также может помочь выявить различные заболевания. Он использует особенности взаимодействия дезоксигемоглобина (компонента гемоглобина) с инфракрасным излучением.

Система обрабатывает изображения ладони с использованием компьютерного зрения и передаёт их на алгоритм идентификации, основанный на точных нейронных сетях. Этот метод идентификации, основанный на венах ладони, считается одним из наиболее перспективных в биометрической аутентификации. Несмотря на высокую стоимость существующих решений на рынке, разработанная система предлагает более доступную альтернативу без ущерба для качества.

Более того, этот метод может предоставлять информацию о физиологическом состоянии пользователя, такую, как наличие определённых заболеваний, что делает его полезным в области медицины. На данный момент у них есть рабочий прототип системы, который они усовершенствовывают, чтобы сделать его более точным и надёжным.