В России разработали собственную ОС для промышленности

Специалисты Национального исследовательского университета, МЭИ, представили прототип новой операционной системы на базе Linux для программируемых логических контроллеров, которые играют важную роль в автоматизации промышленного оборудования. По данным пресс-службы вуза, этот проект ориентирован на улучшение кибербезопасности и надёжности подобных контроллеров, что становится важным шагом в обеспечении технологической независимости России.

Ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев отметил, что разработка помогает не только заменить импортные решения, но и открыть возможности для дальнейшего внедрения отечественных технологий в сферу автоматизации и электроэнергетики. Он подчеркнул, что усилия команды создают базу для развития российских решений, способных укрепить производственную инфраструктуру.

Пресс-служба сообщает, что тестирование сборок операционной системы показало, что разработка соответствует требованиям для работы в электроэнергетике и системах релейной защиты, автоматике и управления технологическими процессами. Также отмечается, что дальнейшие шаги будут направлены на создание полностью отечественного решения по мере появления необходимых российских микросхем.