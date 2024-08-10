В России разработали собственную систему точной настройки устройств навигации

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали новый российский стенд для калибровки навигационных систем, который подходит для разных областей, от кораблестроения до авиации. Ранее для этих целей использовалось оборудование из Европы и США, но теперь у отечественных производителей появился аналог, который не уступает зарубежным моделям, сообщил Павел Иванов, руководитель лаборатории Инжинирингового центра «Навигация и управление движением» в «ЛЭТИ».

По словам Иванова, новый трёхосный автоматизированный стенд позволяет моделировать любые виды движения, будь то качка корабля в море или полет самолёта. В отличие от старых установок с одной или двумя осями, этот стенд обладает более высокими техническими характеристиками и способен имитировать сложные сценарии движения. Он также соответствует международным стандартам по точности и надёжности.

Система работает следующим образом: навигационное устройство устанавливается на специальную поверхность, а затем с помощью программного обеспечения создаётся сценарий движения объекта относительно трёх осей стенда. Уже готово два таких стенда, которые прошли заводские испытания. После сертификации оборудование будет передано Научно-исследовательскому институту «Полюс», который занимается разработкой лазерных навигационных систем. Пресс-служба «ЛЭТИ» добавила, что новый стенд повысит точность и надёжность калибровки современных навигационных систем, производимых в России.