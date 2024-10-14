В России разработали спецтехнику для горнолыжных склонов

Компания UMG, производитель специализированной техники в России, представила новую модель ратрака, созданную специально для лыжных центров, расположенных на равнине. По информации от UMG, этот ратрак по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Машина оснащена надёжным двигателем и выполнена из высокопрочных легированных сталей, что позволяет ей успешно работать в суровых зимних условиях.

В этом году UMG планирует выпустить опытную партию из восьми ратраков в двух модификациях — РТ6 и РТ9. С 2025 года компания начнёт серийное производство, ожидая выпустить до 115 машин в год. Кроме того, до 2029 года UMG собирается значительно увеличить объёмы производства как для горнолыжных курортов, так и для равнинных лыжных центров, чтобы полностью удовлетворить потребности рынка.

Генеральный директор UMG, Константин Николаев, отметил, что их цель — импортозаместить зарубежную продукцию на российском рынке. Он также сообщил, что первые образцы уже произведены и отправлены клиентам. Ратраки уже были поставлены на базы в Хакасии, Красноярском крае, Иркутской области и других регионах, а начиная с 2025 года компания планирует полностью обеспечить потребности российских курортов.