В России разработали способ расчёта радиации внутри космических кораблей

Оценка радиационного риска для космонавтов при межпланетных перелётах, особенно на Марс, является важной задачей космической радиобиологии. Внутри космических кораблей формируется сложное радиационное поле из-за взаимодействия галактического космического излучения (ГКИ) с корпусом аппарата. Это излучение состоит из высокоэнергетичных частиц, начиная от протонов и до ядер никеля, что значительно отличается от земного излучения.

Для изучения этого явления эксперименты проводят на земных ускорителях заряженных частиц, так как другие способы получения таких высокоэнергетичных ядер пока недоступны. Однако такие эксперименты не могут полностью воспроизвести весь спектр космических частиц. Для решения этой проблемы специалисты лаборатории радиационной биологии Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали математическую модель установки, симулирующей ГКИ. Исследования показали, что этот подход эффективен, и симулятор может быть использован на каналах нуклотрона в рамках проекта NICA.

Созданная программа визуализирует исходные и результирующие данные, а также параметры модели симулятора. Простая схема симулятора включает несколько конвертеров, собранных из цилиндрических секторов мишеней разной толщины, в основном из полиэтилена с добавлением железа. Пример работы программы включает графики распределения частиц модели симулятора и визуализацию спектров плотности потока частиц. Этот симулятор станет уникальным инструментом для изучения влияния космического излучения на биологические объекты и электронику.