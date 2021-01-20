В России разработали способный искать драгметаллы на других планетах прибор

Об этом изданию РИА Новости сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

”При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединённом институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает”, — поделился информацией Митрофанов.

Известно, разработка прототипа такого устройства заняла порядка трех лет. Сейчас же специалисты намерены предложить установить его как на отечественные, так и на иностранные посадочные аппараты и роверы для изучения Луны и Марса. Так, механизм работы подразумевает выявление прибором наличия основных породообразующих элементов на глубине до 1 м прямо во время перемещения лунохода. Таким образом устройство сможет находить редкоземельные и драгоценные металлы.