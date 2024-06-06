В России разработали спутниковую связь без привязки к месту

Алексей Райкевич, глава АО «ГЛОНАСС», рассказал о новой спутниковой системе связи, которая доступна через маленькие устройства, почти как смартфон. Это специальная технология, которая позволяет получать связь через спутники гораздо проще, чем с традиционными антеннами. Особенность этой системы в использовании специальных сигналов, которые более устойчивы к помехам и шумам.

Райкевич отметил, что эта технология уникальна и не имеет аналогов на рынке. Она использует существующую спутниковую инфраструктуру в России и не зависит от иностранных операторов. Главная цель этого решения — обеспечить безопасность транспорта в зонах без сотовой связи, где единственной возможностью связаться являются спутниковые каналы. Оно базируется на государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Такие устройства будут полезны для спасательных служб, правоохранительных органов и экспедиций, работающих в удалённых районах. Они могут быть использованы в различных сферах, где связь через спутник критически важна.