В России разработали сверхэкономичный трансформатор

Научно-производственный комплекс АВТОПРИБОР разработал новый силовой трансформатор, который использует аморфную сталь в своей конструкции. Это позволяет сократить потребление электроэнергии на 70-75%, что значительно повышает энергоэффективность устройства.

Ранее в России не применяли аморфную сталь в промышленном производстве из-за её особенностей — это материал, который сочетает в себе свойства металла и стекла. Однако благодаря новой разработке теперь возможно использовать её в энергетических системах для снижения потерь электроэнергии.

Трансформатор с аморфным сердечником может работать в различных условиях, включая жаркий климат и песчаную местность, что делает его универсальным решением для различных областей промышленности. Ведётся активная работа по внедрению этой инновационной технологии в различные секторы российской промышленности для повышения их энергоэффективности.