В России разработали светящиеся в ультрафиолете маркеры срока годности продуктов

Учёные из ИТМО разработали уникальные флуоресцентные индикаторы для умной упаковки продуктов, которые помогут определить их свежесть. По словам представителей вуза, достаточно направить ультрафиолетовый свет на индикатор, чтобы понять, стоит ли покупать товар. Если свечение индикатора становится тусклым, продукт испорчен. Это изобретение особенно актуально для мяса, рыбы и курицы, срок годности которых бывает трудно оценить на глаз.

Основой технологии стали углеродные точки, которые закрепили на полисахаридах — безопасных и простых в производстве материалах. Руководитель исследования Елена Назарова отметила, что индикаторы реагируют на сероводород, выделяющийся при разложении белков. Чем больше газа, тем слабее свечение. Такой подход позволяет точно определить, если товар начал портиться, даже если срок годности на упаковке ещё не истёк.

Пока что индикаторы предполагается размещать внутри прозрачной плёнки контейнеров, а для их проверки разработан специальный модуль для смартфонов с ультрафиолетовым светодиодом. В будущем команда из ИТМО хочет сделать эти модули компактными и устанавливать их прямо в магазинах. Также планируется создать удобное мобильное приложение, которое сможет быстро подсказать покупателю, насколько свежий продукт он выбирает.