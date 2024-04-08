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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 20:49
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В России разработали свой 3D-редактор: «Анимационная 3D платформа»

Его создали сотрудники компании «Анимационная студия Воронеж»
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В России разработали свой 3D-редактор: «Анимационная 3D платформа»
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Компания «Анимационная студия Воронеж» представила 3D-редактор под названием «Анимационная 3D платформа» и систему управления анимационными проектами ProdTrack. Эти продукты разработаны совместно с Российским фондом развития информационных технологий и могут работать с облачными сервисами Yandex Cloud. Они предназначены для создателей мультфильмов, разработчиков игр и других специалистов, занимающихся мультимедийными материалами.

«Анимационная 3D платформа» позволяет собирать и разрабатывать 3D-сцены, включая создание 3D-волос персонажам и эффективную визуализацию. Система управления анимационными проектами ProdTrack позволяет отслеживать статус выполнения задач и производственный цикл создания 3D-мультфильмов. Оба продукта уже используются несколькими российскими анимационными студиями.

Специалисты отмечают, что обработка данных в 3D-моделях требует больших вычислительных мощностей, и облачные сервисы, такие как Yandex Cloud, предоставляют удобные инструменты для работы с большим объёмом информации. Совместная работа в облаке ускоряет процесс создания мультимедийных проектов и позволяет художникам экспериментировать с новыми техниками и форматами.

Источник:habr.ru
Автор:Николай Шелофастов
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