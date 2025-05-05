В России разработали технологию 3D-печати керамических плат

Учёные РТУ МИРЭА запатентовали уникальный способ изготовления многослойных керамических печатных плат с использованием 3D-печати. Новая технология предназначена для создания надёжных и долговечных компонентов, востребованных в электронике, телекоммуникациях и других высокотехнологичных сферах. Исследователи отмечают, что разработка помогает существенно сократить время и затраты на производство без потери качества.

Метод включает четыре основных этапа: создание полимерно-керамического композита, точную 3D-печать, нанесение токопроводящих элементов и финальный обжиг. Для разных условий эксплуатации применяют два типа керамики: высокотемпературную для работы в экстремальных условиях, и низкотемпературную, для энергоэффективных решений. Специалисты подчеркнули, что керамические материалы сохраняют свои ключевые преимущества: прочность, устойчивость к нагрузкам и минимальные диэлектрические потери.

Инновация сочетает современные подходы 3D-печати и традиционные методы обработки, что позволяет создавать сложные многослойные структуры с высокой точностью. Это особенно важно для производства микроэлектронных компонентов и устройств, работающих при высоких температурах. Руководитель лаборатории Денис Юшин отметил, что новая технология делает производство плат экономичнее и быстрее, а инженер Анастасия Нетреба добавила, что процесс можно адаптировать под различные задачи благодаря гибкости применяемых методов.