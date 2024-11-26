В России разработали технологию быстрого и точного анализа бактерий

Российские учёные из Федерального исследовательского центра химической физики имени Н. Н. Семёнова разработали новую технологию под названием DirectMS1, которая позволяет быстро анализировать бактериальные белки и оценивать жизнеспособность микроорганизмов. Новая методика сокращает длительность экспериментов с нескольких часов до семи минут, отказавшись от сложной фрагментации белков. Это открытие может стать полезным инструментом для медицины, экологии и биотехнологий.

В ходе тестирования технологии учёные проверили её на микробиоте человека и почвенных бактериях, а также проанализировали 19 штаммов микроорганизмов с заранее известным составом. Точность определения бактериальных видов достигла 95%, а при анализе сложных сообществ почвенных микроорганизмов ошибки на уровне рода не превышали 12%. Исследователи также выяснили, что метод позволяет отслеживать изменения в метаболизме бактерий, что особенно важно для изучения их активности в сложных условиях окружающей среды.

Как пояснила ведущий научный сотрудник проекта Ирина Тарасова, новая технология поможет быстро и эффективно изучать функциональную активность микробов, включая патогенные организмы. Сейчас метод DirectMS1 тестируется совместно с коллегами из Сколтеха и МФТИ на почвенных микробах и моделях болезней, таких как болезнь Паркинсона. Учёные уверены, что эта разработка значительно упростит анализ микробных сообществ и ускорит их исследование в различных сферах.