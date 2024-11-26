Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2024, 22:04
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В России разработали технологию быстрого и точного анализа бактерий

С её помощью можно определить состав и жизнеспособность колонии бактерий
Учёные РАН сократили время анализа бактерий с нескольких часов до семи минут
В России разработали технологию быстрого и точного анализа бактерий
© National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Российские учёные из Федерального исследовательского центра химической физики имени Н. Н. Семёнова разработали новую технологию под названием DirectMS1, которая позволяет быстро анализировать бактериальные белки и оценивать жизнеспособность микроорганизмов. Новая методика сокращает длительность экспериментов с нескольких часов до семи минут, отказавшись от сложной фрагментации белков. Это открытие может стать полезным инструментом для медицины, экологии и биотехнологий.

В ходе тестирования технологии учёные проверили её на микробиоте человека и почвенных бактериях, а также проанализировали 19 штаммов микроорганизмов с заранее известным составом. Точность определения бактериальных видов достигла 95%, а при анализе сложных сообществ почвенных микроорганизмов ошибки на уровне рода не превышали 12%. Исследователи также выяснили, что метод позволяет отслеживать изменения в метаболизме бактерий, что особенно важно для изучения их активности в сложных условиях окружающей среды.

Как пояснила ведущий научный сотрудник проекта Ирина Тарасова, новая технология поможет быстро и эффективно изучать функциональную активность микробов, включая патогенные организмы. Сейчас метод DirectMS1 тестируется совместно с коллегами из Сколтеха и МФТИ на почвенных микробах и моделях болезней, таких как болезнь Паркинсона. Учёные уверены, что эта разработка значительно упростит анализ микробных сообществ и ускорит их исследование в различных сферах.