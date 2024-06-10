В России разработали технологию быстрого создания бэкапов

«Группа Астра» и «Аквариус» совместно разработали ПАК для создания бэкапов данных. Он использует отечественное программное обеспечение, такое как операционная система Astra Linux и ПО для резервного копирования RuBackup. Это сотрудничество направлено на развитие и продвижение отечественных программно-аппаратных комплексов для резервного копирования данных.

Первый, созданный ПАК предназначен для бизнеса и способен хранить большие объёмы информации. Он может быть использован для восстановления потерянных данных, доступа к информации ушедших сотрудников и обеспечения долгосрочного хранения данных в соответствии с внутренними регламентами компаний и требованиями регуляторов.

Новый ПАК получил название AQ_Serv\RuBackup и представляет собой комплексное решение, заменяющее множество зарубежных аналогов. Он прошёл пилотное тестирование в высоконагруженных средах и демонстрирует высокую эффективность в резервном копировании данных.