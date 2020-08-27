В России разработали технологию для распознавания объектов сквозь стену

Что интересно, сами разработчики новинки заявляют о том, что их проект уже находится на финишной прямой — в 2021 году искусственный интеллект “выходит на рынок и уже доступен предзаказ”. Согласно имеющимся данным, ЭМИИА (именно так называется отечественная разработка) имеет дальность распознавания на открытом пространстве около 300 метров. При этом в основу возможности ИИ видеть обстановку леш эффект Доплера, при котором радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети.

”ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения”, — заявил представитель команды, разработавшей новинку.