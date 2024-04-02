В России разработали технологию долгого хранения квантовых состояний

Российские физики придумали способ создавать структуры из атомов, которые могут сохранять квантовые состояния очень долго. Используя систему искусственного интеллекта, они оптимизировали геометрию этих структур, чтобы увеличить время хранения информации в них.

Учёные из Университета ИТМО использовали эволюционные алгоритмы, чтобы создать программу, которая оптимизирует параметры системы, обеспечивая более долгое сохранение квантовых состояний. Это позволяет улучшить процесс хранения информации в вычислительных устройствах и других квантовых приборах.

Используя методы машинного обучения, физики оптимизировали расположение атомов в структурах для уменьшения вероятности спонтанного излучения поглощённых частиц света. Это открытие открывает новые перспективы для развития квантовых коммуникаций и улучшения технологий хранения информации.