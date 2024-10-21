В России разработали технологию лазерного ремонта самолётов

В Институте теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) в Новосибирске разработали новую установку плазменного напыления, которая будет использоваться для ремонта самолётных двигателей. Кроме того, учёные внедрили технологию лазерного восстановления лопаток двигателя. Как сообщается, эти разработки могут быть применены в авиакомпании S7 для обслуживания и ремонта деталей самолётов.

Старший научный сотрудник ИТПМ Игорь Гуляев подчеркнул, что институт не только разработал, но и изготовил современную установку для плазменного напыления. Эта технология позволяет создавать защитные покрытия, которые очень важны для авиационных газотурбинных двигателей. Установка сможет наносить жаростойкие и износостойкие покрытия на лопатки турбины и камеры сгорания, что значительно продлит срок службы этих деталей.

Помимо установки, в институте также создали метод высокопрочной лазерной сварки для авиационных материалов, таких как титановые и алюминиевые сплавы. Это позволяет сохранять аэродинамический профиль лопаток при ремонте. Учёные также разработали способ лазерно-плазменной очистки лопаток от окислительных отложений, что делается с помощью специального углеродного лазера, не повреждающего металл. На встрече с представителями S7 и другими компаниями обсудили, как можно использовать эти технологии для ремонта и обслуживания авиационной техники на Бердском электромеханическом заводе.