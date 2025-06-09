В России разработали технологию обслуживания космической станции роботами

В России разработали и запатентовали уникальную технологию, которая позволяет оснащать орбитальные станции роботами для технического обслуживания. Этот проект станет частью работы над Российской орбитальной станцией (РОС), которая будет служить основой для будущих лунных миссий.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что к 2030 году Россия намерена полностью перейти на использование собственной орбитальной платформы. Он добавил, что РОС станет первой в мире станцией-дроном, где обслуживание будет выполнять роботизированная техника. Этот подход не только повысит надёжность, но и снизит затраты на обслуживание станции.

Тестирование технологии пройдёт на РОС, а после она станет частью российской лунной программы. Развёртывание станции запланировано на период с 2027 по 2033 год, и первыми в космос отправятся научно-энергетические модули. Их запуск начнётся с конца 2027 года.