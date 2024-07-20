В России разработали технологию передачи энергии без проводов

Учёные из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге создали компактные фотоэлектрические преобразователи, которые могут генерировать электричество при помощи лазеров. Эти устройства, основанные на арсениде галлия, предназначены для беспроводной передачи энергии на большие расстояния, что сделает электроснабжение космических аппаратов более эффективным и полезным для Земли.

Сегодня беспроводная передача энергии уже применяется в зарядках для телефонов и электромобилей, но новые технологии обещают больше. Лазеры могут передавать энергию на десятки километров, но для этого необходимы фотоэлектрические преобразователи, которые превращают лазерное излучение в электричество. Разработанное в Иоффе устройство отличается тем, что свет распространяется параллельно p-n-переходу, что упрощает производство и повышает эффективность.

Новое устройство не только дешевле в производстве, чем аналогичные кремниевые преобразователи, но и обладает высокой эффективностью. Оно показывает, что беспроводная передача энергии на большие расстояния не только возможна, но и экономически оправдана. В будущем планируется создание более сложных сборок для достижения ещё большего напряжения и плотности энергии, что улучшит передачу энергии потребителям.