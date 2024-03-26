В России разработали технологию получения ценного галлия из алюминия

Опубликовано 26 марта 2024, 20:18
1 мин.
В России разработали технологию получения ценного галлия из алюминияГаллий используют в создании электронике, оптике и спутниковой связи
Российские учёные придумали, как перерабатывать алюминиевые отходы и получать галлий из них
Учёные из Сибирского федерального университета (СФУ), разработали новый способ извлечения ценного металла — галлия. Они начали использовать алюминиевые отходы для этой цели, как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Галлий — это металл, который нужен для изготовления различных приборов, включая градусники, и используется в электронике и связи. Это важное сырье, которое трудно добывать из-за его редкости в природе.
Учёные из СФУ разработали метод, который позволяет извлекать галлий из алюминиевых отходов. Это помогает не только добывать металл, но и сокращать количество отходов от производства алюминия, что делает процесс более экологически чистым.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги: