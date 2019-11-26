В России разработали технологию производства дешевых солнечных батарей

Так, инженеры из российского университета сумели разработать и запатентовать технологию, при которой во время производства солнечных панелей используются тонкие пленки пористого кремния. При этом данный материал одновременно выступает как в качестве антиотражающего покрытия, так и поглощающего свет слоя, в результате чего стоимость производства подобных солнечных панелей должна снизиться на внушительные 30%.

”Главная проблема пористого кремния заключается в его нестабильности, он быстро теряет первоначальные свойства, поэтому наши дальнейшие разработки связаны с необходимостью принять какие-то меры с целью обеспечения постоянства его свойств”, — рассказал ученый из РГУ Вадим Трегулов.