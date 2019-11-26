Наука и технологии
Сегодня 17:03
В России разработали технологию производства дешевых солнечных батарей
Ученые уже получили соответствующий патент
Как стало известно, ученые из Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина сумели запатентовать новую технологию по производству нового типа солнечных батарей, которые уже сейчас стоят на 30% дешевле мировых аналогов.
Так, инженеры из российского университета сумели разработать и запатентовать технологию, при которой во время производства солнечных панелей используются тонкие пленки пористого кремния. При этом данный материал одновременно выступает как в качестве антиотражающего покрытия, так и поглощающего свет слоя, в результате чего стоимость производства подобных солнечных панелей должна снизиться на внушительные 30%.
”Главная проблема пористого кремния заключается в его нестабильности, он быстро теряет первоначальные свойства, поэтому наши дальнейшие разработки связаны с необходимостью принять какие-то меры с целью обеспечения постоянства его свойств”, — рассказал ученый из РГУ Вадим Трегулов.