В России разработали технологию производства металлоорганических плёнок

В России разработали технологию производства металлоорганических плёнокДля химической промышленности
Российские учёные разработали технологию производства металлоорганических плёнок для химической промышленности
Специалисты из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали молекулярные модели, которые помогут ускорить процесс создания наноструктурированных органических и металлоорганических сверхтонких плёнок на поверхности твёрдых материалов. Эти модели будут полезны в сфере производства органической электроники, магнитных плёнок и молекулярных сенсоров. Разработка позволяет понять, как химическая структура органических молекул влияет на структуру молекулярного слоя на поверхности твёрдого тела.
Органические плёнки чрезвычайно чувствительны к условиям синтеза, и даже небольшие изменения в параметрах могут привести к изменениям в их структуре и свойствах. Исследования в этой области основаны на теоретических расчётах. Специалисты из ОмГТУ комбинируют квантовые и молекулярные модели для изучения этих систем, позволяя создавать протоколы синтеза органических и металлоорганических плёнок.
Важным достижением является использование нового метода — тензорной ренормализационной группы, который ранее не применялся для изучения адсорбционных слоёв. Этот метод обеспечивает более точные и эффективные расчёты, что будет полезно в различных областях, связанных с наноструктурами и их применением.