В России разработали технологию производства металлоорганических плёнок

Специалисты из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали молекулярные модели, которые помогут ускорить процесс создания наноструктурированных органических и металлоорганических сверхтонких плёнок на поверхности твёрдых материалов. Эти модели будут полезны в сфере производства органической электроники, магнитных плёнок и молекулярных сенсоров. Разработка позволяет понять, как химическая структура органических молекул влияет на структуру молекулярного слоя на поверхности твёрдого тела.

Органические плёнки чрезвычайно чувствительны к условиям синтеза, и даже небольшие изменения в параметрах могут привести к изменениям в их структуре и свойствах. Исследования в этой области основаны на теоретических расчётах. Специалисты из ОмГТУ комбинируют квантовые и молекулярные модели для изучения этих систем, позволяя создавать протоколы синтеза органических и металлоорганических плёнок.

Важным достижением является использование нового метода — тензорной ренормализационной группы, который ранее не применялся для изучения адсорбционных слоёв. Этот метод обеспечивает более точные и эффективные расчёты, что будет полезно в различных областях, связанных с наноструктурами и их применением.