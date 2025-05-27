В России разработали технологию производства жаропонижающих препаратов

Учёные Химического института Казанского федерального университета разработали безопасный метод получения метастабильной формы популярного противовоспалительного препарата под названием фенилбутазон. По данным Минобрнауки, эта форма отличается повышенной биодоступностью, что позволяет уменьшить дозировку, сохраняя эффективность лекарства. Новый метод исключает окисление вещества кислородом, что делает процесс более надёжным и экологичным.

Ранее для получения метастабильной формы использовали кристаллизацию из растворов, но она требовала инертной атмосферы, что значительно увеличивало затраты. Исследователи КФУ предложили твердофазный метод, при котором вещество взаимодействует с парами двух растворителей. Сначала образуется сольват с первым растворителем, который затем заменяется вторым, превращая фенилбутазон в метастабильную форму. Этот подход не только экономичнее, но и исключает образование вредных побочных продуктов.

Профессор Валерий Горбачук отметил, что использование такой формы препарата не только снижает вероятность побочных эффектов, но и облегчает производственный процесс. Фенилбутазон остаётся выгодным решением для фармацевтов благодаря его низкой стоимости и отсутствию лицензионных отчислений. Новая технология делает препарат ещё более доступным и безопасным для пациентов.