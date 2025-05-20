В России разработали технологию создания процессоров с точностью в десятую атома

Нанотехнологический центр «Шухов.Нано», созданный при МГТУ имени Баумана и ФГУП «ВНИИА имени Духова», представил новую технологию производства процессоров с рекордной точностью. Эта технология, получившая название iDEA, обеспечивает точность до ±0,2 ангстрема — это примерно десятая часть диаметра атома, сообщили в пресс-службе МГТУ. Такой уровень точности открывает путь к созданию квантовых процессоров с тысячами кубитов.

Технология iDEA работает на основе фокусированного пучка ионов гелия или неона, который меняет толщину туннельного диэлектрика кубитов с очень высокой точностью. Процесс занимает всего одну секунду на кубит, что значительно быстрее существующих методов. При этом разброс частот кубитов по чипу держится в пределах 0,35%, а когерентность и время жизни кубитов остаются на уровне лучших мировых образцов.

Представители «Шухов.Нано» отметили, что мировые лидеры, такие как Intel, Samsung и TSMC, пока достигли точности на уровне ±0,2 нанометра, что в десять раз уступает новой российской технологии. Эксперты считают, что iDEA позволит создавать квантовые процессоры с количеством кубитов, от тысячи и выше, а также пригодится для улучшения других микросхем — мемристоров, транзисторов и новых видов вычислительных устройств.