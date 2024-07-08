В России разработали технологию создания живых тканей

В России разработали технологию создания живых тканейКоторая не вызывает иммунного ответа
Специалисты из «Росатома» начали работу над разработкой живых тканей, используя клетки самих пациентов для их создания. На данный момент они уже добились успеха в выращивании кровеносного сосуда примерно 2 см длиной. Эти ткани способны интегрироваться в организм без вызова иммунного отторжения, благодаря стимуляции, что позволяет им эффективно расти и развиваться.
Важно отметить, что недавно учёные «Росатома» завершили разработку магнитоакустического биопринтера, способного создавать маленькие кровеносные сосуды из биологического материала пациента. Эти сосуды обучаются функционировать корректно в специализированных биореакторах, что открывает новые перспективы для медицины.
В ближайших планах биоинженеров из «Росатома» — выращивание кровеносного сосуда длиной более 10 см и исследование возможностей создания сложных и разветвлённых систем, таких как печень и почки, используя аналогичные методы. Эти достижения могут значительно улучшить возможности трансплантологии и решить проблемы дефицита донорских органов.