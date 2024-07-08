В России разработали технологию создания живых тканей

Специалисты из «Росатома» начали работу над разработкой живых тканей, используя клетки самих пациентов для их создания. На данный момент они уже добились успеха в выращивании кровеносного сосуда примерно 2 см длиной. Эти ткани способны интегрироваться в организм без вызова иммунного отторжения, благодаря стимуляции, что позволяет им эффективно расти и развиваться.

Важно отметить, что недавно учёные «Росатома» завершили разработку магнитоакустического биопринтера, способного создавать маленькие кровеносные сосуды из биологического материала пациента. Эти сосуды обучаются функционировать корректно в специализированных биореакторах, что открывает новые перспективы для медицины.

В ближайших планах биоинженеров из «Росатома» — выращивание кровеносного сосуда длиной более 10 см и исследование возможностей создания сложных и разветвлённых систем, таких как печень и почки, используя аналогичные методы. Эти достижения могут значительно улучшить возможности трансплантологии и решить проблемы дефицита донорских органов.