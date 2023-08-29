В России разработали тест, оценивающий способность различать запахи

В Сеченовском университете разработали первый российский тест для проверки обоняния, который помогает врачам лечить людей эффективнее. Этот тест оценивает обоняние по баллам и создан на основе машинного обучения. Он включает 20 распознаваемых запахов, таких как кофе, апельсин, чеснок и другие.

До этого в России использовались зарубежные тесты, но они не учитывали российские реалии и запахи. Новый тест позволяет диагностировать обоняние с точностью на 45-балльной шкале. Это упрощает начальную диагностику, помогает контролировать восстановление пациента и улучшает клинические исследования для оценки воздействия лекарств.

Тест особенно актуален после пандемии коронавируса, когда у многих пропадало обоняние. Учёные надеются, что новый метод будет полезен для стационарного и амбулаторного лечения, а также при разработке новых методов лечения и лекарств.