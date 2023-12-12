В России разработали тренажёр для мозга для пациентов после операций

Учёные из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе разработали новый тренажёр, предназначенный для восстановления когнитивных функций у пациентов после сердечных операций. Это первое устройство такого рода в России, специально предназначенное для реабилитации тех, кто перенёс хирургическое вмешательство при использовании искусственного кровообращения. Операции такого рода, как правило, сопряжены с риском ишемического повреждения мозга, что может вызвать когнитивные расстройства у до 80% пациентов.

Тренажёр представляет собой планшет, генерирующий задания, направленные на одновременное выполнение зрительно-моторных и когнитивных задач. Пациентам предлагается выбирать цветные прямоугольники и придумывать необычные способы использования предметов, таких как кирпичи или газеты. Этот метод тренировки вовлекает различные нейронные модули мозга, что может способствовать более эффективному восстановлению после хирургического вмешательства.

Планируется провести клинические испытания тренажёра на группе из 50 пациентов, перенёсших сердечные операции с использованием искусственного кровообращения. Устройство будет выдано им для домашней реабилитации, а результаты будут оценены через три недели на последующем приёме. Создание этого тренажёра стало возможным благодаря научно-образовательному центру «Кузбасс», который является частью нацпроекта «Наука и университеты».