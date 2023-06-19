В России разработали удаляющую растительность у дорог машину

Инженеры из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина и компании «Спецдортехника» разработали мульчерную машину, позволяющую удалять растительность вдоль дорог, линий электропередачи, газовых и нефтяных трубопроводов.

Процесс мульчирования — это одновременно рубка и корчевка, складирование и полная утилизация кустарников и дереьев. Одна машина выполняет сложные, длительные и затратные операции, подчеркивает один из разработчиков машины, доцент кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Сергей Иванов.

Аппарат российских специалистов обладает высокой производительностью - до четырех гектар в смену. После работы мульчера не нужно использовать дополнительную технику для погрузки и вывоза срубленных деревьев – что дает существенную денежную экономию, отмечает один из разработчиков мульчерной машины, начальник отдела дорожного оборудования «Спецдортехники» Александр Тупиков.