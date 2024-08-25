В России разработали улучшенный бетон

Цементная промышленность — одна из самых загрязняющих окружающую среду отраслей. В 2022 году глобальные выбросы углекислого газа от производства цемента достигли 1,6 миллиарда тонн, при этом Китай, Индия и Вьетнам занимают лидирующие позиции в этой сфере. В России производство цемента в 2023 году возросло на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 63 миллиона тонн, что также вызывает озабоченность экологов.

Российская компания Omniton решила улучшить ситуацию, разработав энергоэффективный бетон с на 40% меньшим содержанием цемента. Они недавно доработали технологию самоочищающегося бетона, который теперь доступен в различных цветах и фактурах. Фотокаталитический бетон, использующийся уже более 20 лет, способен разлагать загрязнения и бактерии под воздействием солнечных лучей, что делает его привлекательным для архитекторов по всему миру.

Новый бетон от Omniton стоит примерно на 15% дороже обычного архитектурного бетона, но дешевле многих других фасадных материалов. Технологи компании смогли снизить затраты за счёт уменьшения доли цемента, что также уменьшает вредные выбросы при его производстве. Фотокаталитический бетон подходит для фасадов зданий и дорожных покрытий, однако для эффективного самоочищения ему требуется солнечное освещение, что делает его не пригодным для использования внутри помещений.